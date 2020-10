Meteo Campania: piogge e temporali fino al weekend, poi arriva l’anticiclone africano (Di martedì 27 ottobre 2020) Meteo Campania: questi giorni saranno caratterizzati da piogge forti generate da una perturbazione atlantica, ma nel fine settimana cambia tutto. Una perturbazione atlantica sta interessando il Sud con piogge a tratti forti su Campania e Sicilia. Nelle prossime ore il maltempo si porterà anche sulla Calabria, sulla Basilicata e sulla Puglia. Al Nord, grazie al … Leggi su 2anews (Di martedì 27 ottobre 2020): questi giorni saranno caratterizzati daforti generate da una perturbazione atlantica, ma nel fine settimana cambia tutto. Una perturbazione atlantica sta interessando il Sud cona tratti forti sue Sicilia. Nelle prossime ore il maltempo si porterà anche sulla Calabria, sulla Basilicata e sulla Puglia. Al Nord, grazie al …

muoversincampan : Maltempo : allerta meteo fino alla mezzanotte - Giovann04712430 : RT @severino_nappi: Oggi allerta meteo in Campania. Giggino non può chiudere le scuole perché le ha chiuse già De Luca, speriamo almeno di… - severino_nappi : Oggi allerta meteo in Campania. Giggino non può chiudere le scuole perché le ha chiuse già De Luca, speriamo almeno… - salernonotizie : Campania, allerta meteo gialla dalla mezzanotte - Mosange : RT @Napoliflash24: A mezzanotte scatta l’allerta meteo in Campania - -