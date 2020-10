Genoa, Goldaniga e il focolaio Covid: “Sono stati giorni difficili, vi racconto” (Di domenica 25 ottobre 2020) Zero a due. E' questo il risultato maturato ieri pomeriggio fra le mura dello Stadio "Luigi Ferraris".Una vittoria, quella conquistata in trasferta dall'Inter di Antonio Conte ai danni del Genoa, centrata grazie alle reti messe a segno da Romelu Lukaku e Danilo D'Ambrosio. Intervenuto ai microfoni di 'Genoa Channel' al termine della sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A, il difensore della compagine ligure Edoardo Goldaniga ha analizzato la prestazione offerta dai rossoblù a Marassi. Ma non solo; il centrale ex Palermo è tornato a parlare del periodo difficile legato al focolaio Covid scoppiato proprio in casa Genoa."Sapevamo che sarebbe stata una sfida molto dura, che l’avversario ci avrebbe messo in difficoltà essendo una squadra ... Leggi su mediagol (Di domenica 25 ottobre 2020) Zero a due. E' questo il risultato maturato ieri pomeriggio fra le mura dello Stadio "Luigi Ferraris".Una vittoria, quella conquistata in trasferta dall'Inter di Antonio Conte ai danni del, centrata grazie alle reti messe a segno da Romelu Lukaku e Danilo D'Ambrosio. Intervenuto ai microfoni di 'Channel' al termine della sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A, il difensore della compagine ligure Edoardoha analizzato la prestazione offerta dai rossoblù a Marassi. Ma non solo; il centrale ex Palermo è tornato a parlare del periodo difficile legato alscoppiato proprio in casa."Sapevamo che sarebbe stata una sfida molto dura, che l’avversario ci avrebbe messo in difficoltà essendo una squadra ...

Dalla_SerieA : LE PAROLE DI MARAN E GOLDANIGA NEL POST GARA - - Mediagol : #Genoa, Goldaniga e il focolaio Covid: 'Sono stati giorni difficili, vi racconto' - LIVEJAHEAD : RT @Skysurfer72: Lautaro e Goldaniga... secondo me era giallo del difensore del Genoa e rigore per l’Inter - Skysurfer72 : Lautaro e Goldaniga... secondo me era giallo del difensore del Genoa e rigore per l’Inter - zazoomblog : Genoa Goldaniga racconta l’emergenza: “Sono stati giorni difficili causa Covid. Eravamo pochissimi…” - #Genoa… -