Coronavirus, i medici d'urgenza: 'Pronto soccorso presi d'assalto' | Possibile una nuova stretta: ipotesi coprifuoco alle 18 (Di sabato 24 ottobre 2020) I medici di emergenza urgenza lanciano l'allarme: 'La situazione nei Pronto soccorso è drammatica, con fortissime criticità in tutte le Regioni. I ps, in questi giorni, sono presi d'assalto da ...

I Ps, in questi giorni, sono presi d’assalto da pazienti con sintomi da Covid-19 e ci sono file di ambulanze in attesa ... Stiamo assistendo tutti ma mancano medici e infermieri. Non ce la facciamo ...

Terni, sette nuove positività al Covid-19 nel polo geriatrico “Le Grazie”

sono emerse oggi 7 nuove positività al coronavirus, 3 ospiti e 4 operatori socio sanitari. Gli esiti dei tamponi a dirigenti medici ed infermieri sono invece tutti negativi. La situazione è ...

I Ps, in questi giorni, sono presi d'assalto da pazienti con sintomi da Covid-19 e ci sono file di ambulanze in attesa ... Stiamo assistendo tutti ma mancano medici e infermieri. Non ce la facciamo ...