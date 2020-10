L’Aria che Tira si ferma per controlli sanitari (Di venerdì 23 ottobre 2020) Myrta Merlino Con un gioco di parole, si potrebbe dire che a La7 stamane Tira una brutta aria, ma c’è poco da scherzare: L’Aria che Tira, il programma condotto da Myrta Merlino, oggi non va in onda in diretta perchè sono in corso dei controlli sanitari legati all’emergenza Coronavirus. A darne notizia le pagine social del programma, che poco dopo l’orario d’inizio previsto (le 11.00) hanno annunciato l’imprevisto, dando appuntamento “a prestissimo” ma senza specificare precisamente a quando, dal momento che questo si saprà solo una volta terminati gli accertamenti del caso. La Merlino, dal canto suo, si è limitata a ritwittare il messaggio, senza aggiungere commenti di nessun tipo. Questa mattina L’ Aria che Tira non ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 23 ottobre 2020) Myrta Merlino Con un gioco di parole, si potrebbe dire che a La7 stamaneuna brutta aria, ma c’è poco da scherzare: L’Aria che, il programma condotto da Myrta Merlino, oggi non va in onda in diretta perchè sono in corso deilegati all’emergenza Coronavirus. A darne notizia le pagine social del programma, che poco dopo l’orario d’inizio previsto (le 11.00) hanno annunciato l’imprevisto, dando appuntamento “a prestissimo” ma senza specificare precisamente a quando, dal momento che questo si saprà solo una volta terminati gli accertamenti del caso. La Merlino, dal canto suo, si è limitata a ritwittare il messaggio, senza aggiungere commenti di nessun tipo. Questa mattina L’ Aria chenon ...

