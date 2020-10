“Ansu Fati corre come un ambulante nero che scappa dalla polizia” Il Barca denuncia il cronista di ABC

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 22 ottobre 2020) “Ansuquandoha qualcosa di una gazzella, sembra un venditoregiovane eche vedi improvvisamente mettersi are lungo il Paseo de Graciaq quando qualcuno urla ‘acqua, acqua’ per avvisare che sta arrivando la Guardia Civil”. Salvador Sostres, giornalista di ABC, non voleva offenderlo, Ansu. Anzi. Dice che s’è fatto prenderemetafora, e ne è venuto fuori una cosa in odore di razzismo che piano piano è montata fino a diventare un polverone. Ora la sua “descrizione” delle doti atletiche della giovane stella del Barcellona, gli costerà unada parte del club blaugrana. Oltre all’indignazione sui social dopo che Antoine Griezmann ha ...