Mafia | pm Paci | ' Ergastolo Messina Denaro solo dopo 28 anni? Troppi depistaggi' Adnkronos

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Caltanissetta, 21 ott. () - "Ci sono stati, troppe false informazioni fornite da falsi collaboratori di giustizia o pseudo collaboratori, ecco perché ci sono voluti 28per arrivare a una sentenza per il boss latitante Matteo, coinvolto nelle stragi mafiose del 1992". Sono passate poco più di dodici ore dalla condanna all'per la 'primula rossa', il numero uno dei latitanti mafiosi, accusato di essere tra i mandanti delle stragi in cui furono uccisi i giudici GiovFalcone e Paolo Borsellino, e il Procuratore aggiunto di Caltanissetta Gabrieleè già in aula per rappresentare l'accusa nel processo per il presuntoo sulle ...

Udienza poi rinviata a novembre per questioni tecniche. Paci, in un colloquio con l'Adnkronos, parla del processo terminato dopo più di due anni e mezzi con la condanna al carcere a vita per Matteo ...di Elvira Terranova Il boss latitante Matteo Messina Denaro è stato condannato all'ergastolo per le stragi mafiose di Capaci e via D'Amelio in cui furono uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Bors ...