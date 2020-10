Calcio, Champions League 2020-2021: l’Inter sfida il Monchengladbach. L’Atalanta fa visita al Midtjylland (Di martedì 20 ottobre 2020) Inizierà domani, 21 ottobre, l’avventura in Champions League di Inter e Atalanta. I ragazzi di Antonio Conte attendono allo Stadio Meazza i tedeschi del Borussia Monchengladbach mentre la squadra di Gian Piero Gasperini voleranno in Danimarca per sfidare il Midtjylland. I nerazzurri dopo la pesante sconfitta nel derby cercano risposte nella massima competizione europea. Di fronte si troveranno una squadra che sin qui in campionato non ha impressionato, in quattro partita ha ottenuto una sola vittoria due pareggi e una sconfitta. Conte dovrebbe affidarsi al solito 3-5-2 riproponendo in pratica la stessa formazione che ha giocato sabato contro il Milan, ricordando che deve fare a di Gagliardini, Young e Skriniar positivi al Covid-19, oltre a ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) Inizierà domani, 21 ottobre, l’avventura indi Inter e Atalanta. I ragazzi di Antonio Conte attendono allo Stadio Meazza i tedeschi del Borussiamentre la squadra di Gian Piero Gasperini voleranno in Danimarca perre il. I nerazzurri dopo la pesante sconfitta nel derby cercano risposte nella massima competizione europea. Di fronte si troveranno una squadra che sin qui in campionato non ha impressionato, in quattro partita ha ottenuto una sola vittoria due pareggi e una sconfitta. Conte dovrebbe affidarsi al solito 3-5-2 riproponendo in pratica la stessa formazione che ha giocato sabato contro il Milan, ricordando che deve fare a di Gagliardini, Young e Skriniar positivi al Covid-19, oltre a ...

