MotoGp Le Mans, gara bagnata: vince Petrucci con la Ducati, secondo il fratello di Marquez. Cambia la classifica del Mondiale (Di domenica 11 ottobre 2020) Il circuito bagnato ribalta le gerarchie della MotoGp a Le Mans. Succede di tutto nel Gp di Francia ma alla fine trionfa chi ha sempre condotto la gara, praticamente dall'inizio alla fine. È il ritorno al successo della Ducati ma soprattutto di Danilo Petrucci, alle prese con un anno difficile che terminerà con il suo addio alla Rossa di Borgo Panigale. Il 29enne di Terni ha sempre avuto un feeling straordinario con il bagnato e lo ha dimostrato anche tra le curve di Le Mans. Alle sue spalle la sorpresa più grande: il primo podio in MotoGp di Alex Marquez, il fratello di minore di Marc che si è ritrovato prima guida della Honda dopo l'infortunio del campione spagnolo.

