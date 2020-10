Prove | allenatori d’eccezione e cambi di strategia | è il giorno del dibattito tra Kamala Harris e Mike Pence

Leggi su open.online

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ci saranno 3.6 metri e un vetro di plexiglas a separare il repubblicanoe la democraticaper il primotra candidati vicepresidenti. Oggi, 7 ottobre, alla Kingsbury Hall University di Salt Lake City, l’attuale vicepresidente di Donald Trump e la senatrice della California si confronteranno in un clima che – dopo la positività di Donald Trump al Coronavirus – è sempre più incerto. La notizia del ricovero – e le dimissioni dall’ospedale – del presidente americano hanno scombinato i piani per la preparazione al. Non tanto sui temi – che rimarranno quelli della pandemia, la nomina di Amy Barrett alla Corte Suprema e la linea legge e l’ordine – quanto nelle ...