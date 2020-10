Caso chiuso, Stasi non avrà un nuovo processo La mamma di Chiara: lasciate in pace mia figlia (Di martedì 6 ottobre 2020) Brescia, respinta la richiesta di revisione: l'ex fidanzato deve scontare 16 anni. Il legale dei parenti della vittima: c'è un'unica verità Leggi su quotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Brescia, respinta la richiesta di revisione: l'ex fidanzato deve scontare 16 anni. Il legale dei parenti della vittima: c'è un'unica verità

Dopo l’acuirsi di casi di covid nelle scuole, gli esperti del Sistema sanitario regionale del Lazio starebbero cambiando in corsa le procedure per chiusure e quarantene, stabilendo che con sei casi di ...

Spagna, in vendita la "Casa de Dios" per 50.000 euro (su idealista)

In Spagna, a Épila (Saragozza), è in vendita per 49.500 euro la "Casa de Dios", lo spazio d'arte contemporanea creato dal Julio Basanta e considerato tra i più importanti al mondo dalla storica dell'a ...

