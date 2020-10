“Sulla mia pelle”, quando il cinema invoca giustizia (Di giovedì 1 ottobre 2020) Abbiamo la stupida presunzione che tutto sia sotto il nostro controllo. Continuiamo sbadatamente a pensare di essere invulnerabili, intoccabili e perfettamente al sicuro. Siamo convinti che il Male non possa mai bussare alla nostra porta, e che se mai dovesse farlo, sapremmo comunque come affrontarlo. Ma in realtà siamo fragili, indifesi, maledettamente impotenti ed esposti alla cattiveria e all’ingiustizia della società in cui viviamo. Lo sa bene la famiglia di Stefano Cucchi, lo ha provato a sue spese lo stesso Stefano Cucchi, ha voluto mostrarcelo Alessio Cremonini, regista “giustiziere” del film “Sulla mia pelle”. “Sulla mia pelle” di Alessio Cremonini (fonte: il mattino.it)Gli ultimi giorni di Stefano Cucchi, raccontati da Cremonini Attraverso la straordinaria interpretazione di Alessandro Borghi, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Abbiamo la stupida presunzione che tutto sia sotto il nostro controllo. Continuiamo sbadatamente a pensare di essere invulnerabili, intoccabili e perfettamente al sicuro. Siamo convinti che il Male non possa mai bussare alla nostra porta, e che se mai dovesse farlo, sapremmo comunque come affrontarlo. Ma in realtà siamo fragili, indifesi, maledettamente impotenti ed esposti alla cattiveria e all’indella società in cui viviamo. Lo sa bene la famiglia di Stefano Cucchi, lo ha provato a sue spese lo stesso Stefano Cucchi, ha voluto mostrarcelo Alessio Cremonini, regista “giustiziere” del film “Sulla mia pelle”. “Sulla mia pelle” di Alessio Cremonini (fonte: il mattino.it)Gli ultimi giorni di Stefano Cucchi, raccontati da Cremonini Attraverso la straordinaria interpretazione di Alessandro Borghi, ...

ligabue : 'Il 6 ottobre esce #Èandatacosì, il primo libro che ho scritto sulla mia storia artistica, insieme a Massimo Cotto.… - channeldraw : Oggi sulla prima pagina del @domanigiornale una mia illustrazione per l'articolo di @giullimer Una donna ha abortit… - AMorelliMilano : Tra le comiche di #TRIDICO, 'non è colpa mia se ho preso l'aumento', i pochi traguardi ma i tanti rimborsi per… - MarcoRot20 : @claudiovrt75 @perchetendenza Mi importa perché leggerei i loro nomi sulla mia bacheca per giorni. È una cosa norma… - fatalucia : @Vatenerazzurro1 O Dio vuoi che la mia gazzetta non è come la tua?? Sulla mia ha preso 6.5 non alto per quanto fatt… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sulla mia Quando sostituire gli elettrodomestici? Guida Acquisti inaugura una rubrica ad hoc Fortune Italia