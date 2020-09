Vanessa Incontrada nuda sulla copertina di Vanity Fair contro il body shaming (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo Arisa, anche Vanessa Incontrada ha voluto lanciare un messaggio forte contro il body shaming, ovvero quella pratica che offende e giudica le persone (soprattutto le donne) per il loro aspetto fisico. Infatti, la Incontrada era stata in passato vittima di attacchi di haters sui social, proprio per via del suo aspetto fisico. L’attrice, da molti anni in Italia e volto noto della televisione, aveva allora risposto a tono e messo a tacere i leoni da tastiera. Oggi, per rendere il messaggio ancora più chiaro, ha deciso di posare nuda per Vanity Fair così: View this post on Instagram «Questa copertina e? il momento piu? bello degli ultimi anni», racconta sul ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo Arisa, ancheha voluto lanciare un messaggio forteil, ovvero quella pratica che offende e giudica le persone (soprattutto le donne) per il loro aspetto fisico. Infatti, laera stata in passato vittima di attacchi di haters sui social, proprio per via del suo aspetto fisico. L’attrice, da molti anni in Italia e volto noto della televisione, aveva allora risposto a tono e messo a tacere i leoni da tastiera. Oggi, per rendere il messaggio ancora più chiaro, ha deciso di posarepercosì: View this post on Instagram «Questae? il momento piu? bello degli ultimi anni», racconta sul ...

VanityFairIt : «Quando vedo abbassare lo sguardo di una donna perché viene criticata per come si veste, per come si trucca, se è m… - radiodeejay : 'Nessuno mi può giudicare' - DottRiccardi : RT @gayit: Vanessa Incontrada senza veli su Vanity Far: 'celebrariamo una nuova #Bellezza, nessuno ci può giudicare' - lostjnpieces : RT @VanityFairIt: «Quando vedo abbassare lo sguardo di una donna perché viene criticata per come si veste, per come si trucca, se è magra,… - minmeowyoongi22 : RT @Una_Gioia_Mai: Vanessa Incontrada: 'Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni. È il punto d'arrivo che vede il mio corp… -