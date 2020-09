Andriy Shevchenko | da Armani agli scarpini di Rush Il rapporto speciale con Berlusconi e la malattia del padre

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 29 settembre 2020)nasce a Dvirkivšcyna, vicino Kiev, il 29 settembre del 1976. Oggi per l’ex attaccante ucraino sono 44 anni. Nel 1999 arriva un ragazzo sconosciuto, che scriverà la storia del Milan e non solo. Arriva da una scuola dura quella del colonnello Lobanovskyi, chiamato così perché faceva parte dell’Armata Rossa. Qualcuno lo conosceva per le sue gesta in Champions League con la ma della Dinamo Kiev. Ci mette poco per farsi conoscere e amare. Segna 24 reti al primo anno in Italia e diventa capocannoniere. Il primo straniero, dopo Platini, a riuscirsi alla prima stagione. Pochi anni dopo arriva al Milan colui che comporrà una coppia d’attacco leggendaria e devastante: Pippo Inzaghi. Uomo simbolo dell’edizione 2002-03 della Champions League. Una sua prodezza nel ...