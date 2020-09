Letizia: “Il gol? Ma che complimenti, Inzaghi mi ha insultato…” (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGenova – E’ raggiante Gaetano Letizia. Il match winner di Sampdoria-Benevento ha commentato la vittoria ottenuta a Marassi: “Per quanto fatto in campo è giusto che abbiamo vinto noi. Non potevamo uscire sconfitti, almeno un pari dovevamo portarlo a casa ma alla luce di quanto fatto è stata una vittoria meritata”. Il terzino ha poi svelato un dettaglio sull’abbraccio di Inzaghi dopo il gol. Il tecnico, evidentemente in trance agonistica, lo ha strattonato: “Non mi ha fatto i complimenti, anzi direi che mi ha insultato. Era molto motivato, non voleva farsi scappare l’occasione né che commettessimo errori. Ha preparato molto bene la partita”. In zona gol Letizia promette che ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGenova – E’ raggiante Gaetano. Il match winner di Sampdoria-Benevento ha commentato la vittoria ottenuta a Marassi: “Per quanto fatto in campo è giusto che abbiamo vinto noi. Non potevamo uscire sconfitti, almeno un pari dovevamo portarlo a casa ma alla luce di quanto fatto è stata una vittoria meritata”. Il terzino ha poi svelato un dettaglio sull’abbraccio didopo il. Il tecnico, evidentemente in trance agonistica, lo ha strattonato: “Non mi ha fatto i, anzi direi che mi ha insultato. Era molto motivato, non voleva farsi scappare l’occasione né che commettessimo errori. Ha preparato molto bene la partita”. In zonapromette che ...

pisto_gol : Samp-Ben 2:3 Bisogna fare i complimenti a Pippo Inzaghi e agli Stregoni:il Benevento sotto 2:0 (Quagliarella Colley… - FleurDeRoover : RT @GerberArancio: #AutoriInUnTweet a #CasaLettori “E cerco gli occhi profondi e sognanti delle bambine: mi ricordano me stessa a dieci a… - la_magna_ : RT @pisto_gol: Samp-Ben 2:3 Bisogna fare i complimenti a Pippo Inzaghi e agli Stregoni:il Benevento sotto 2:0 (Quagliarella Colley) vince i… - mssrmoonyy : @sirivsblaxk @/tizia non molestare le persone che poi mi sento in colpa! ?? ? mmmh boh?? si possono passare sui dm… - BLACKRED63 : RT @gliInvisibili: Cuccioli cercano casa ?? Si affidano con profilassi sanitaria completa. Si trovano a Cosenza ma raggiungono tutto il cen… -

Ultime Notizie dalla rete : Letizia “Il Catanzaro, Gambaretti si presenta: ‘Qui per far bene’ Catanzaro Informa