Kanoute: “La verità sulla trattativa, Palermo è Palermo. Svelo i miei obiettivi” (Di venerdì 25 settembre 2020) Ieri l'ufficialità: Mamadou Kanoute è un nuovo calciatore del Palermo.L'attaccante senegalese, da tempo nel mirino del club di viale del Fante e arrivato a titolo definitivo dal Catanzaro, ha firmato un contratto che lo legherà alla società rosanero fino al prossimo 30 giugno 2022. E nella giornata di oggi è stato presentato alla stampa. Di seguito, le sue dichiarazioni."Oltre al Palermo diverse squadre mi seguivano, iniziando una trattativa con me. Quando però ho saputo dell'interesse del Palermo non ci ho pensato due volte. Parliamo di una realtà importante conosciuta anche a livello mondiale. Giocare qui è un onore, non è come giocare in qualsiasi altro posto. Ricordi del vecchio ... Leggi su mediagol (Di venerdì 25 settembre 2020) Ieri l'ufficialità: Mamadouè un nuovo calciatore del.L'attaccante senegalese, da tempo nel mirino del club di viale del Fante e arrivato a titolo definitivo dal Catanzaro, ha firmato un contratto che lo legherà alla società rosanero fino al prossimo 30 giugno 2022. E nella giornata di oggi è stato presentato alla stampa. Di seguito, le sue dichiarazioni."Oltre aldiverse squadre mi seguivano, iniziando unacon me. Quando però ho saputo dell'interesse delnon ci ho pensato due volte. Parliamo di una realtà importante conosciuta anche a livello mondiale. Giocare qui è un onore, non è come giocare in qualsiasi altro posto. Ricordi del vecchio ...

WiAnselmo : Kanoute: 'La verità sulla trattativa, #Palermo è #Palermo. Svelo i miei obiettivi' - Mediagol : Kanoute: 'La verità sulla trattativa, #Palermo è #Palermo. Svelo i miei obiettivi' - ILOVEPACALCIO : #Kanoute si presenta: «Sono pronto per giocare contro il #Teramo. La concorrenza...» - tifosipalermoit : #Palermo, #Kanoute: 'Le difficoltà della Serie C? Qualsiasi squadra che sta in Lega Pro deve capire la realtà, per… - tifosipalermoit : #Palermo, #Kanoute: 'Mi ispiro a un ex calciatore nigeriano della nazionale. La trattativa col Palermo è durata più… -