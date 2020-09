Suarez, dal ruolo di Turco allo stop alla trattativa: cosa rischia la Juve sotto il profilo sportivo? “Serve la prova di un’azione attiva del club” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un tesserato ha avuto un ruolo attivo nella vicenda, determinando il comportamento dell’università di Perugia. Un tesserato è venuto a sapere dell’indagine in corso, decidendo di conseguenza di interrompere la trattativa di calciomercato. Dal punto di vista della giustizia sportiva, soltanto il verificarsi di almeno una di questi due ipotesi potrebbe portare a un coinvolgimento della Juventus nella vicenda legata a Luis Suarez e all’inchiesta aperta dalla procura di Perugia per l’esame “farsa” sostenuto dal calciatore per ottenere la cittadinanza italiana. Nessuna persona legata al club bianconero, al momento, risulta indagata. Intanto però il procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chinè, ha aperto un’inchiesta e chiesto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un tesserato ha avuto unattivo nella vicenda, determinando il comportamento dell’università di Perugia. Un tesserato è venuto a sapere dell’indagine in corso, decidendo di conseguenza di interrompere ladi calciomercato. Dal punto di vista della giustizia sportiva, soltanto il verificarsi di almeno una di questi due ipotesi potrebbe portare a un coinvolgimento dellantus nella vicenda legata a Luise all’inchiesta aperta dprocura di Perugia per l’esame “farsa” sostenuto dal calciatore per ottenere la cittadinanza italiana. Nessuna persona legata al club bianconero, al momento, risulta indagata. Intanto però il procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chinè, ha aperto un’inchiesta e chiesto la ...

