Racket bancarelle: il patrimonio accumulato da Dino Tredicine è di 3,1 milioni di euro (Di mercoledì 23 settembre 2020) AGI - “Parlano pure dei redditi degli ultimi 20 anni, ma mica so' 20 anni solo che lavoramo. A Ste', ma questi vanno cercando de levacce tutto, 'sti pezzi de merda, questi ce fanno fa' la fine dei zingari capito? Io 'sti giorni passati avevo pure pensato a vende' qualche cosa”. Il 25 febbraio 2019, all'indomani di alcune perquisizioni e dell'esistenza di una indagine a suo carico da parte della procura di Roma, Dino Tredicine, tra gli arrestati dell'operazione ‘Monsone', si rivolge così al figlio Stefano. "La pericolosità criminale di Tredicine - si legge nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Francesco Patrone - emerge altresì dagli scomposti tentativi, che lo stesso voleva attuare attraverso parenti o conoscenti dopo aver appreso della esistenza delle indagini". Tredicine, che ... Leggi su agi (Di mercoledì 23 settembre 2020) AGI - “Parlano pure dei redditi degli ultimi 20 anni, ma mica so' 20 anni solo che lavoramo. A Ste', ma questi vanno cercando de levacce tutto, 'sti pezzi de merda, questi ce fanno fa' la fine dei zingari capito? Io 'sti giorni passati avevo pure pensato a vende' qualche cosa”. Il 25 febbraio 2019, all'indomani di alcune perquisizioni e dell'esistenza di una indagine a suo carico da parte della procura di Roma,Tredicine, tra gli arrestati dell'operazione ‘Monsone', si rivolge così al figlio Stefano. "La pericolosità criminale di Tredicine - si legge nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Francesco Patrone - emerge altresì dagli scomposti tentativi, che lo stesso voleva attuare attraverso parenti o conoscenti dopo aver appreso della esistenza delle indagini". Tredicine, che ...

