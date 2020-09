Calciomercato Juventus, due grandi club su De Sciglio (Di lunedì 21 settembre 2020) Il futuro di Mattia De Sciglio sembra sempre più lontano dalla Juventus. L’avventura del terzino destro in bianconero sembrerebbe essere ormai giunta al capolinea. Il debutto in campionato da subentrante non avrebbe dunque modificato i piani di Paratici, intenzionato a rituffarsi nel mercato una volta registrata la cessione dell’ex Milan. La scelta di non utilizzare il polivalente laterale come sostituto di Alex Sandro sarebbe un ulteriore indizio della sua imminente partenza. Pirlo non stravede per il ragazzo e la scelta di lanciare il giovane Frabotta al più affidabile classe ’92 non sarebbe stata dettata dal caso. Anche perché la lista delle pretendenti al cartellino del ventisettenne si sarebbe improvvisamente rimpolpata. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Morata sbarca ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Il futuro di Mattia Desembra sempre più lontano dalla. L’avventura del terzino destro in bianconero sembrerebbe essere ormai giunta al capolinea. Il debutto in campionato da subentrante non avrebbe dunque modificato i piani di Paratici, intenzionato a rituffarsi nel mercato una volta registrata la cessione dell’ex Milan. La scelta di non utilizzare il polivalente laterale come sostituto di Alex Sandro sarebbe un ulteriore indizio della sua imminente partenza. Pirlo non stravede per il ragazzo e la scelta di lanciare il giovane Frabotta al più affidabile classe ’92 non sarebbe stata dettata dal caso. Anche perché la lista delle pretendenti al cartellino del ventisettenne si sarebbe improvvisamente rimpolpata. LEGGI ANCHE:, Morata sbarca ...

DiMarzio : #Morata alla #Juve, ci siamo; ultimi dettagli da sistemare. Cifre e formula dell’affare con l’#Atletico - DiMarzio : #Calciomercato #Genoa, accordo vicino con la #Juventus per #Pellegrini Si continua a lavorare per la pista… - DiMarzio : #Calciomercato, la #Juventus al lavoro per il ritorno di #Morata - egidio_gialdini : CalcioMercato e post Campionato della JUVENTUS secondo Gianni BALZARINI, Giornalista MEDIASET. - AdeNugraha999 : RT @GiovaAlbanese: #Juventus ?? Alvaro #Morata in arrivo a Torino nella tarda serata, visite mediche domattina per mettersi a disposizione… -