Juventus, Suarez blocca tutto e Simeone lo vuole portare all’Atletico (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si allontana dalla Juventus Luis Suárez. Il giocatore del Barcellona sta ancora valutando questa possibilità bianconera ma per ora ha congelato l'operazione come riporta lo spagnolo As. Suárez vuole valutare tutti i possibili scenari prima di prendere una decisione e accetterà una proposta quando sarà pienamente convinto. Suárez ha dubbi sull'opzione della Juventus e non ha ancora dato il benestare definitivo all'operazione anche perchè c'è il problema della cittadinanza italiana che non arriverà presto. Intendiamoci, la Juve resta una possibilità reale, ma l'uruguaiano è consapevole di essere di fronte all'ultima grande operazione della sua carriera sportiva e vuole essere completamente sicuro che sia ... Leggi su itasportpress

marcoconterio : ?????? L'esame di italiano di Luis #Suarez si terrà probabilmente in settimana. Il #FCBarcelona ha già dato il place… - capuanogio : Secondo @sport #Suarez ha per il momento congelato l'opzione di trasferimento alla #Juventus. L'attaccante avrebbe… - Gazzetta_it : Sedici milioni all’anno dalla Juve? #Suarez si arrabbia per le fake news @fcbarcelona #calciomercato - stranateoria : #Suarez è un giocatore che si sposerebbe bene con lo stile #Juventus: vincente, grintoso e uomo di merda. - Manu18280650 : ????Marchetti ora su #skysport la Juve sta solo aspettando che si sblocchi qualche situazione suarez passaporto, cav… -