Pomeriggio 5: Antonella Mosetti criticata per le dichiarazioni sul Covid (Di martedì 8 settembre 2020) Nella puntata di ieri di Pomeriggio 5 Antonella Mosetti è stata fortemente criticata per le sue dichiarazioni sul Covid-19. L’ex showgirl, infatti, ha cercato di giustificare il suo contagio. Ma la cosa non è piaciuta al pubblico! Antonella Mosetti è uno di quei personaggi che è risultata positiva al Covid di rientro dalle vacanze. La donna, però, fa parte di quella categoria di Vip e personaggi famosi accusatiArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

