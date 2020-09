Quando ritorna il Coronavirus. Come colpisce la "reinfezione" (Di lunedì 7 settembre 2020) Francesca Bernasconi Nelle ultime settimane sono stati registrati alcuni casi di reinfezioni da Sars-CoV-2. Tutte le domande sull'immunità e l'efficacia del vaccino contro il Covid-19 Il Sars-CoV-2 potrebbe tornare a infettare persone già colpite dalla malattia. A suggerirlo sono gli studi effettuati su due pazienti che hanno contratto nuovamente il Covid-19, dopo essere guariti. Ma la possibile reinfezione da nuovo Coronavirus genera ancora numerosi dubbi e domande, a cui gli scienziati devono ancora dare una risposta. I casi di reinfezione Il primo caso è stato documentato qualche settimana fa dai ricercatori dell'Università di Hong Kong: un uomo di 33 anni, guarito dalla malattia, era stato nuovamente infettato quattro mesi e mezzo dopo il primo contagio. L'anticipazione dell'articolo che ... Leggi su ilgiornale

daydrea81101703 : RT @Manuel_Real_Off: Quando realizzi che alle 14:45 ritorna #uominiedonne con il lifting di Gemma e alle 21:20 rientrerai in sala ???? con #D… - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Quando realizzi che alle 14:45 ritorna #uominiedonne con il lifting di Gemma e alle 21:20 rientrerai in sala ???? con #D… - Manuel_Real_Off : Quando realizzi che alle 14:45 ritorna #uominiedonne con il lifting di Gemma e alle 21:20 rientrerai in sala ???? con… - _neardeath : Quando Franca ritorna dalle vacanze: ( Tv1kdb @aidacomeseibeII ) - ClaudioBollenti : RT @beatrix_bix: Ma suppongo che si possa comunque parlare di fedeltà, quando un uomo ritorna sul luogo del proprio amore, anno dopo anno,… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando ritorna NBA 2K21 | Recensione: ritorna il basket di 2K Tom's Hardware Italia La signora di «Non c’è ne Coviddi» sbarca su Instagram, 116mila seguaci in 24 ore

Quando Angela ha ritrattato ai microfoni di ... A distanza di poco tempo, dunque, Angela Chianello è ritornata. Anche di colpo, come dimostrano i numeri in crescita sui social che l’hanno ...

Sabatini: "McKennie e Miranchuk colpi straordinari. Sul ritorno di Totti alla Roma..."

"Calcio senza pubblico? È subbuteo, calcio balilla. Una tristezza infinita. Ho sempre lavorato per la gioia della gente, quando ho provocato dolore o mortificazione sono stato male. Senza il godimento ...

Quando Angela ha ritrattato ai microfoni di ... A distanza di poco tempo, dunque, Angela Chianello è ritornata. Anche di colpo, come dimostrano i numeri in crescita sui social che l’hanno ..."Calcio senza pubblico? È subbuteo, calcio balilla. Una tristezza infinita. Ho sempre lavorato per la gioia della gente, quando ho provocato dolore o mortificazione sono stato male. Senza il godimento ...