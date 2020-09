La glucosio-dipendenza dei tumori? Dipende dai meccanismi di protezione del genoma (Di lunedì 7 settembre 2020) Le cellule tumorali, è noto da tempo, consumano grandi quantità di glucosio, il principale zucchero presente nel sangue, per crescere ed espandersi. Non a caso l’eccessivo assorbimento di glucosio da parte dei tumori è sfruttato nella PET, l’esame più utilizzato per individuare le eventuali metastasi nei pazienti oncologici, tramite l’impiego di glucosio radioattivo quale biomarcatore. “La Dipendenza della cellula tumorale dal glucosio non è tuttavia la causa del tumore – spiega Marco Foiani, Direttore del programma ‘Integrità del genoma’ dell’IFOM e Professore dell’Università degli Studi di Milano – che risiede in alterazioni del ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : glucosio dipendenza La glucosio-dipendenza dei tumori? Dipende dai meccanismi di protezione del genoma Meteo Web Questi microbi che vivono in profondità sotto la superficie terrestre sono molto curiosi

Sul nostro pianeta possiamo trovare la vita proprio dappertutto... anche nella profondità della Terra. Non stiamo parlando dei famigerati "uomini talpa" che un presidente degli Stati Uniti voleva inco ...

Sul nostro pianeta possiamo trovare la vita proprio dappertutto... anche nella profondità della Terra. Non stiamo parlando dei famigerati "uomini talpa" che un presidente degli Stati Uniti voleva inco ...