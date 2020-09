Coronavirus, l’allarme degli anestesisti: «I nuovi casi non sono meno gravi di quelli di marzo. Le terapie intensive? In aumento» (Di domenica 6 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 6 settembre Il presidente nazionale dell’associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani prende posizione a proposito della crescita dei nuovi contagi da Coronavirus registrata nelle ultime settimane e della credenza diffusa che le nuove infezioni abbiano carica virale più bassa rispetto alle prime di inizio 2020. «La curva epidemica si sta alzando, e così anche il numero di persone ricoverate in terapia intensiva. E i malati di Covid-19 che vengono ricoverati in questi reparti non sono meno gravi di quelli arrivati a marzo o aprile», afferma con forza Alessandro Vergallo, presidente nazionale di Aaroi-Emac. «Non ci convince quanto ... Leggi su open.online

