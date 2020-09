Antonella Clerici, bellissime giornate a Portofino nella villa del compagno Vittorio Garrone (Di sabato 5 settembre 2020) Lunghi bagni, quiete e amore. La Clerici, prima di dare il via al programma “È sempre mezzogiorno”, trascorre bellissime giornate a Portofino nella villa del compagno Vittorio Garrone. Con loro c’è Maelle che accompagna la mamma a nuotare. Non ci si abitua mai all’incanto del golfo di Portofino, con le maestose scogliere che si tuffano nel mare blu cobalto e la vegetazione lussureggiante e profumata a fare da cornice a questo paradiso. E non ci si fa l’abitudine nemmeno quando questo eden inarrivabile ai più è casa tua. Quella di famiglia di Vittorio Garrone e, adesso, anche della sua compagna ... Leggi su aciclico

