Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele: come sta? (Di venerdì 4 settembre 2020) Silvio Berlusconi è stato portato all’ospedale San Raffaele di Milano. Il presidente di Forza Italia era risultato positivo al Covid come i figli Luigi e Barbara, alcuni nipoti e la fidanzata Marta Fascina. “Il quadro clinico non desta preoccupazioni”, ha fatto sapere il suo staff. Silvio Berlusconi ricoverato a Milano. Il presidente di Forza Italia è risultato positivo al Covid mercoledì sera. Positivi anche i due figli Barbara e LuigiArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - matteosalvinimi : Auguri di pronta guarigione e un abbraccio affettuoso all'amico Silvio Berlusconi. - florianarullo : RT @Corriere: Zangrillo s’impunta per sottoporrlo a una Tac. Berlusconi, a quel punto, esce di casa per raggiungere l’ospedale di Milano Du… - VicidominiRaf : RT @ilmarziano1: +++SILVIO BERLUSCONI RICOVERATO AL SAN RAFFAELE NEL REPARTO MALATTIE INESISTENTI+++ -