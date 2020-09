Fabrizio Corona ha un profilo fake, il figlio Carlos racconta tutto: lo usa per “seguire” delle persone (FOTO) (Di giovedì 3 settembre 2020) In queste ore, Fabrizio Corona e suo figlio Carlos hanno registrato delle Instagram Stories da cui è emerso che l’ex paparazzo abbia un profilo fake. Il motivo celato dietro questa decisione fa capo ad alcune sue esigenze lavorative. Tale account viene adoperato per mettersi in contatto, in modo anonimo, con alcune persone. Nello specifico si tratta di 600/700 individui che lui reputa interessanti. Ad ogni modo, usa questo profilo anche per commentare alcune vicende che si verificano sul web pur mantenendo l’anonimato. Il profilo fake di Fabrizio Corona Carlos sta trascorrendo molto più tempo insieme a suo padre. Ormai, sembra ... Leggi su kontrokultura

opinionista__ : RT @GiusCandela: ESPLODE LA GUERRA TRA I DUE EX AMICI FABRIZIO CORONA E GABRIELE PARPIGLIA: ''GLI HO DATO DA MANGIARE PER 20 ANNI, CON IL S… - vane___96 : Ho appena recuperato le storie di Fabrizio corona e devo dire che questa persona mi sconvolge sempre di più, Parpig… - xfleursdumaI : RT @xxxmelancolie: Degna conclusione di questa giornata solo Corona poteva regalarmela e infatti eccoci qua ricordatevi corona non perdona… - musicofilo3 : @rissojo 30 anni cappello da spiaggia e chupa chups abbinamento che non augurerei nemmeno al figlio di Fabrizio Corona - serenapi3 : RT @GiusCandela: ESPLODE LA GUERRA TRA I DUE EX AMICI FABRIZIO CORONA E GABRIELE PARPIGLIA: ''GLI HO DATO DA MANGIARE PER 20 ANNI, CON IL S… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Corona Fabrizio Corona, è guerra con l'ex socio Gabriele Parpiglia: "Piangevi mentre ero in galera, mi hai venduto" LiberoQuotidiano.it CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO SALUTE 2 AGOSTO/ 6 morti, 1326 casi, +100mila tamponi

Casi positivi in leggero calo nonostante l’aumento di tamponi processati, ma aumentano i decessi per Covid-19: questo un estremo riassunto del bollettino coronavirus Italia di ieri. Come vi abbiamo ra ...

A Scuola di Seduzione con Barbara Fabbroni: tutto sul nuovo libro di Corona

“Come ho inventato l’Italia” è il nuovo libro di Fabrizio Corona: l’editrice dell’opera a Barbara Fabbroni per la rubrica Scuola di Seduzione. Lui, erede di una famiglia di giornalisti. Si dedica al g ...

Casi positivi in leggero calo nonostante l’aumento di tamponi processati, ma aumentano i decessi per Covid-19: questo un estremo riassunto del bollettino coronavirus Italia di ieri. Come vi abbiamo ra ...“Come ho inventato l’Italia” è il nuovo libro di Fabrizio Corona: l’editrice dell’opera a Barbara Fabbroni per la rubrica Scuola di Seduzione. Lui, erede di una famiglia di giornalisti. Si dedica al g ...