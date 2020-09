Campania, contagi in aumento rispetto a ieri: il bollettino di oggi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Campania. Continua a rimanere alto il numero dei contagiati nella regione Campania. oggi sono 117 i positivi al virus. È questo l’esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall’unità di crisi della Regione. 5.134 i test effettuati di questi 117 sono risultati positivi. 39 provenienti dalla Sardegna e dai paesi esteri. Non si registrano … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Campania #Coronavirus #COVID19italia - TeleradioNews : Superati i 1000 contagi dall’inizio dell’epidemia - sicomunicazione : New post: Covid 19 in Campania, cala la curva dei contagi - RedazioneTvcity : Bollettino del Coronavirus in Campania: 102 contagi su 5.837 tamponi - - SavioFicorella : @intuslegens Gurada caso. Lombardia a guida lega. Sotto attacco ma fallito. Sardegna a guida lega sotto attacco. Ma… -