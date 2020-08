La frase offensiva di Briatore sulle donne e le mogli dei poveri è fake (Di lunedì 24 agosto 2020) Sta girando davvero tanto ancora oggi una frase sui social, all'apparenza pronunciata da Flavio Briatore. Una vera e propria fake news, ve lo dico da subito, in quanto l'imprenditore non ha mai offeso le donne, ed in particolare le mogli dei poveri, contrariamente a quanto emerge da un virgolettato che sta circolando sui social. Proviamo dunque ad esaminare questa nuova bufala, a quanto pare non nuova su Facebook secondo le informazioni che ho avuto modo di raccogliere questa mattina. La fake news sulla frase di Briatore contro le donne e le mogli dei poveri Nello specifico, dopo la storia della bambola Annabelle da noi raccontata pochi giorni fa, c'è un'altra vicenda da ... Leggi su optimagazine

wallsvline : odio chi giustifica ogni azione sbagliata, ogni frase offensiva ogni parola di troppo con l'ironia non vi crede nessuno ?? - VittorioBanti : @magnitudo_7 @LucianoBarraCar @ZioKlint Frase vuota che non vuol dire nulla, pertanto offensiva (tra l'altro oggett… - amazingtae_ : @fukvmen e chi ha mai detto di fare sempre i coglioni, non ho capito scusa. prima cosa, appunto perché bisogna esse… - SusiTolin : @iltrumpo Frase aberrante e offensiva. Vi sentite migliori di chi? Perché da giovani eravate tutti modelli di compo…

SOMMA LOMBARDO – Nella notte fra sabato 22 e domenica 23 agosto, i muri di via Briante a Somma Lombardo sono stati riempiti di frasi offensive. Le scritte sono rivolte al primo cittadino Stefano Bella ...

La tastiera ‘educata’ in Finlandia per combattere il bullismo

Arriva la tastiera educata, ma in Finlandia. Un marchingegno tecnologico che cambia il modo di scrivere degli studenti nel momento in cui digitano frasi offensive, sconce, volgari ecc. rivolte ai loro ...

