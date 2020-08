Droga nel parco delle Groane: 12 clienti in 20 minuti tra Bollate e Senago | VIDEO (Di domenica 23 agosto 2020) Dodici clienti per una dose di Droga in appena 20 minuti. È quanto abbiamo contato nel parco delle Groane tra Bollate, Senago e Garbagnate in un pomeriggio qualsiasi di agosto. E ci sorge una domanda: nessuno vede questo via vai continuo e può intervenire per fermarlo? Ad agosto quasi tutte le attività si sono prese … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Droga nel parco delle Groane: 12 clienti in 20 minuti tra Bollate e Senago VIDEO proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

Dodici clienti per una dose di droga in appena 20 minuti. È quanto abbiamo contato nel parco delle Groane tra Bollate, Senago e Garbagnate in un pomeriggio qualsiasi di agosto. E ci sorge una domanda: ...

Pusher si rintana in bagno per nascondere la merce, ma i Carabinieri non ci cascano

La Spezia - I Carabinieri della compagnia della Spezia, nella serata di ieri, hanno eseguito un controllo straordinario del territorio nel capoluogo di provincia. Sono stati eseguiti controlli degli a ...

