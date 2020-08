Roma, Mirante positivo al Covid-19 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Attraverso una storia sul proprio profilo instagram, Antonio Mirante, portiere della Roma, ha comunicato di essere risultato positivo al test del Covid-19. Queste le parole del portiere giallorosso: “Come alcuni di voi sapranno sono risultato positivo al test del Covid-19. Sto bene, non ho nessun sintomo e sono in isolamento. Spero di guarire presto per iniziare il prima possibile la preparazione con i compagni.” Foto: screen storia profilo personale Mirante L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

