Evenepoel, le scuse ai compagni e quella domanda a papà Patrick dopo lo spaventoso volo: “posso correre il Giro?” (Di lunedì 17 agosto 2020) Un volo da paura quello di Evenepoel pochi giorni fa durante il Lombardia, fortunatamente il ciclista della Deceuninck Quick Step ne è usito con una frattura del bacino ed una contusione polmonare destra. Poteva andare molto peggio, ma per fortuna non siamo qui a raccontare una tragedia ed il giovane belga, dopo lo spaventoso incidente, ha dimostrato una voglia incredibile di tornare in bici e anche un immenso dispiacere, scusandosi con i compagni e la squadra per non aver potuto portare a casa un bel risultato. “Mi ha chiesto ‘papà, faccio in tempo a correre il Giro d’Italia?’ Gli ho risposto di sì, ma l’anno prossimo…“, ha raccontato papà Patrick alla ‘rosea’. “Come sto di ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Evenepoel scuse Evenepoel, le scuse ai compagni e quella domanda a papà Patrick dopo lo spaventoso volo: “posso cor ... SportFair Ciclismo, le scuse di Groenewegen: “Non ho parole, penso a Fabio continuamente”

Fabio Jakobsen è ancora in ospedale, in condizioni che i medici definiscono gravi ma stabili, dopo la rovinosa caduta avvenuta sulle strade del Giro di Polonia. Colpa di Dylan Groenewegen, il corrido ...

Terribile caduta al Giro di Polonia L’olandese Jacobsen è in coma

ROMA. Un drammatico incidente ha gravemente segnato la volata della prima tappa del Giro di Polonia di ciclismo, a Katowice. Preoccupante la situazione di Fabio Jakobsen, olandese ventitreenne della..

Fabio Jakobsen è ancora in ospedale, in condizioni che i medici definiscono gravi ma stabili, dopo la rovinosa caduta avvenuta sulle strade del Giro di Polonia. Colpa di Dylan Groenewegen, il corrido ...ROMA. Un drammatico incidente ha gravemente segnato la volata della prima tappa del Giro di Polonia di ciclismo, a Katowice. Preoccupante la situazione di Fabio Jakobsen, olandese ventitreenne della..