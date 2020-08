Buongiorno dalla Borsa 14 agosto 2020 (Di venerdì 14 agosto 2020) (TeleBorsa) – Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,29% sul Dow Jones; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il Nasdaq 100, fermandosi a 11.178,37 punti. Non si allontana dalla parità Tokyo, che mostra un deludente +0,17%, archiviando la seduta a 23.289,4 punti. Chiude sulla parità Shenzhen, che propone sul finale un -0,13% e archivia gli scambi a 13.291,3 punti. Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità. Contrazione moderata per Francoforte, che soffre un calo dello 0,44%; preda dei venditori Londra, con un decremento dello 0,80%; soffre Parigi, che evidenzia una perdita dello 0,93%. In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto bancario con un calo di -0,92%. Si muove in profondo rosso Banco BPM, ... Leggi su quifinanza

UffiziGalleries : #Buongiorno! Qualcuno di voi si è svegliato su una barca stamattina? Noi ci saliamo con la fantasia, cullati dalle… - teatrolafenice : ?? «Il rispetto nasce dalla conoscenza, e la conoscenza richiede impegno, investimento, sforzo» (Tiziano Terzani).… - UffiziGalleries : #Buongiorno dalla Sala di Giovanni da San Giovanni a #PalazzoPitti. Le finestre si sono appena spalancate al nuovo… - lucy_esposito : RT @Erianna171: Un ponte, che non invade, non ingombra, che chiede il permesso di attraversare questa vallata cosi’ oltraggiata dalla trage… - Connect2Italy : RT @UffiziGalleries: #Buongiorno! Qualcuno di voi si è svegliato su una barca stamattina? Noi ci saliamo con la fantasia, cullati dalle ond… -

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno dalla Buongiorno dalla Borsa 14 agosto 2020 Borsa Italiana LIVE MotoGP, GP Austria 2020 in DIRETTA: scattano le prove libere 1. Valentino Rossi cerca gloria

09.24 Ricordiamo il risultato dell’ultima gara a Brno: il sudafricano Brad Binder ha vinto su KTM precedendo Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) e il francese Johann Zarco (Ducati Avintia). Buon quint ...

Il punto sull'apertura delle Borse europee, con un accenno alla chiusura dei mercati USA e asiatici

Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,29% sul Dow Jones; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il Nasdaq 100, fermandosi a 11.178,37 punti. Non si a ...

09.24 Ricordiamo il risultato dell’ultima gara a Brno: il sudafricano Brad Binder ha vinto su KTM precedendo Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) e il francese Johann Zarco (Ducati Avintia). Buon quint ...Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,29% sul Dow Jones; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il Nasdaq 100, fermandosi a 11.178,37 punti. Non si a ...