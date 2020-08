Uber, braccio di ferro con lo stato della California: “Chiudiamo fino a novembre” (Di giovedì 13 agosto 2020) Uber ha minacciato di interrompere tutte le sue attività in California fino a novembre, se dovesse perdere l’appello contro una legge statale che obbliga il colosso del ride-hailing a riconoscere i propri autisti come dipendenti. Questi conducenti regolari al momento sono considerati alla stregua di semplici appaltatori, ma rivendicano il diritto alle stesse prestazioni sanitarie e di disoccupazione offerte ad altri lavoratori. Un diritto riconosciuto da un’ingiunzione preliminare che ha già intimato a procedere in tal senso, contro la quale tuttavia l’azienda sta appunto presentando appello. Secondo l’amministratore delegato di Uber Dara Khosrowshahi, infatti, una simile applicazione del diritto del lavoro minaccia l’intera gig economy, perché avrebbe come conseguenza ... Leggi su ilfattoquotidiano

