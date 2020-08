Psg, vittoria e “sfottò” all’Atalanta: “Baila como el Choupo” (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Psg vince contro l'Atalanta e passa alla semifinale di Champions League. Una vittoria allo scadere che sa di beffa per la Dea che sino al minuto 89' conduceva la gara contro i campioni di Francia. Un gol di Marquinhos e una rete di Choupo-Moting hanno ribaltato la gara. Ed è proprio utilizzando l'autore del gol decisivo che la società francese, attraverso i propri account social, specialmente quello su Twitter, ha voluto scherzare con tanto di "sfottò" verso la Dea...Psg: vittoria e ironia social sull'Atalantacaption id="attachment 1006157" align="alignnone" width="769" Choupo-Moting (twitter Psg)/caption"Baila como El Choupo", ha tweetato il Paris Saint-Germain al termine della partita contro l'Atalanta. Una chiaro riferimento alla celebre danza che vede assoluto protagonista il capitano della Dea Alejandro Papu ... Leggi su itasportpress

