Lega il cane al carrello della spesa e lo abbandona in un condominio: denunciata (Di mercoledì 12 agosto 2020) L'abbandono dei cani è un fenomeno che non si ferma e che non trova soluzioni. Una realtà largamente diffusa e in aumento soprattutto nel periodo estivo, nonostante sia un vero e proprio reato. E un ... Leggi su veneziatoday

Faenza, 66enne di Venezia abbandona cane legato al carrello

FAENZA. Ha abbandonato la cagnolina nell’androne di un palazzo legato a un carrello della spesa. E’ l’incredibile scena ...

