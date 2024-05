Catalogna - exit poll | socialisti avanti

Vito Bardi tra il 53 e il 57%, Piero Marrese tra il 41 e il 45. È l’esito dell’instant poll realizzato da Yoodata per Telenorba sui risultati delle elezioni Regionali in Basilicata : in base alle risposte di un campione di 2.2020 elettori, il ...

E’ iniziato lo spoglio per le Elezioni Regionali della Basilicata , che si sono svolte fra domenica 21 e la mattinata di lunedì 22 Aprile. In attesa dei dati ufficiali, sono usciti i primi exit poll e le prime proiezioni sul voto. Il governatore ...

Secondo gli exit poll di Sigma dos per Tve, i socialisti del Psc vincerebbero le elezioni politiche in Catalogna , con 37-40 seggi dei 135 del Parlamento catalano. Gli indipendentisti di Junts per Catalunya sono la seconda forza con 33-36 scranni, ...

