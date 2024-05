Tragico incidente in centro a Fermo | scooter con due persone a bordo si schianta - un morto e un ferito

(Di domenica 12 maggio 2024) A, nelle Marche, un uomo di circa 40 anni èin seguito a unmentre eradel suo. Grave un secondo passeggero, portato via in eliambulanza

Fermo , 9 maggio 2024 - Senza patente, prima ha rubato un’auto, poi, alla vista della polizia, ha dato vita ad una rocambolesca fuga per poi schianta rsi contro un veicolo parcheggiato. E’ finita in questura la scorribanda notturna di un 60enne ...

Muore stroncato dalla malattia poche ore dopo il matrimonio in ospedale: la commovente storia vicino a Venezia - Muore stroncato dalla malattia poche ore dopo il matrimonio in ospedale: la commovente storia vicino a Venezia - Riccardo Lorenzon e Chiara Cerchier si erano sposati nell'ospedale di San Donà di Piave (Venezia), dove lui era ricoverato a causa di una malattia. L'uomo è morto poco dopo il fatidico "sì" ...