LIVE Darderi-Zverev 3-2 - ATP Roma 2024 in DIRETTA | l’azzurro salva un break point e resta avanti nel 1° set

(Di domenica 12 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PASSARO-BORGES 3-2 Con la primando la prima palladel match! A-40 Non contiene un dritto non impossibile. 40-40 Risposta stretta, fortunosa, del tedesco. Rovescio delin rete. A-40 Gratuito di rovescio di, non ne vedremo molti. 40-40 Spinge con il dritto, anche se in modo incerto non scendendo a rete, e forza il recupero in rete in back di. 40-Adv A rete con poco il tedesco, tira fuori però una gran volèe stretta corta di dritto. 40-40 Comodo dritto dopo il servizio in rete del. 40-30 Prima vincente! 30-30 Altra smorzata, arriva comodo ...

Il LIVE in diretta di Brescia-Pistoia , sfida valida come gara-1 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Comincia il testa a testa tra due squadre che hanno ben figurato nella stagione regolare. In particolare, gli uomini di coach Magro ...

Il LIVE in diretta di Brescia-Pistoia , sfida valida come gara-1 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Comincia il testa a testa tra due squadre che hanno ben figurato nella stagione regolare. In particolare, gli uomini di coach Magro ...

TJ - ALLEGRI in conferenza: “Non dovevamo prendere gol. Ora abbiamo tre giorni per preparare la finale” - TJ - ALLEGRI in conferenza: “Non dovevamo prendere gol. Ora abbiamo tre giorni per preparare la finale” - Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro la Salernitana. TuttoJuve.com ha riportato le sue parole in diretta: "I ragazzi sono partiti bene, per 10' minuti ...

TJ - ALLEGRI in conferenza: “Ora abbiamo tre giorni per preparare la finale” - TJ - ALLEGRI in conferenza: “Ora abbiamo tre giorni per preparare la finale” - Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro la Salernitana. TuttoJuve.com ha riportato le sue parole in diretta: Quanto sei deluso "I ...

Furto del cellulare durante una diretta Instagram: cosa è accaduto a Fabio Rovazzi - Furto del cellulare durante una diretta Instagram: cosa è accaduto a Fabio Rovazzi - L'episodio si è verificato mentre il cantante stava rispondendo alle domande di alcuni suoi followers Ennesimo furto a Milano, e questa di per sé non sarebbe una notizia inusuale, viste le segnalazion ...