Alla scoperta del Teatro anatomico

(Di domenica 12 maggio 2024) Dall'edificio originariosala progettata nel 1637 all'Archiginnasio, prima sede unificata dell'Alma Mater. La simbologia, il legno d'abete utilizzato per la costruzione, le statue degli 'Spellati', la classica forma di anfiche ha dato origine al nome, i bombardamenti del 1944 che lo hanno quasi interamente distrutto, la ricostruzione anche grazie ai cittadini: un viaggio con Marco Poli di Bologna.

