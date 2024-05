Putin silura Shoigu da ministro della difesa Kharkiv - 4 mila persone evacuate | Mosca attacca su tutta la linea del fronte

(Di domenica 12 maggio 2024) Le notizie di domenica 12 maggio sulla guerra in Ucraina, in diretta. La Russia ha rivendicato la cattura di sei villaggi nell’Ucraina orientale, dove centinaia disono statedalle aree vicine al confine russoLe notizie di domenica 12 maggio sulla guerra in Ucraina, in diretta. La Russia ha rivendicato la cattura di sei villaggi nell’Ucraina orientale, dove centinaia disono statedalle aree vicine al confine russo

Guerra Ucraina, Kharkiv sotto assedio: «Siamo sotto il fuoco russo quasi 24 ore su 24». Zelensky: dure battaglie lungo il confine - Guerra Ucraina, Kharkiv sotto assedio: «Siamo sotto il fuoco russo quasi 24 ore su 24». Zelensky: dure battaglie lungo il confine - Le forze russe martellano il nord della regione di Kharkiv, nuovo fronte della guerra sempre più difficile per le difese di Kiev che da tempo denunciano l'arrivo di un'offensiva ...

Castelfidardo, incendio in una palazzina. Evacuate tre persone che assediate da fuoco e fumo si erano rifugiate in camera - Castelfidardo, incendio in una palazzina. evacuate tre persone che assediate da fuoco e fumo si erano rifugiate in camera - CASTELFIDARDO - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera alle ore 23.30 circa a Castelfidardo in via Cardona, per l’incendio di un appartamento di una coppia di anziani, posto al terzo ...

Kiev: 'Mosca sta attaccando su tutta la linea del fronte' - Kiev: 'Mosca sta attaccando su tutta la linea del fronte' - Nelle ultime 24 ore, l'esercito del Cremlino ha attaccato l'Ucraina su tutta la linea del fronte.