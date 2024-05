Atletica - Societari 2024 | Osakue oltre i 61 metr - in mostra Valensin sui 200

(Di domenica 12 maggio 2024) Daisylancia il disco a 61,86i a Mondovì nella seconda giornata del fine settimana dedicato alla fase regionale deiassolutidi. L’azzurra, primatista italiana con il 64,57 stabilito lo scorso anno, conferma dunque la buona forma dopo il 63, 48 ottenuto a Crema e si avvicina nel migliore dei modi verso gli Europei di Roma (7-12 giugno). In evidenza la 17enne Elisa, che a Bergamo corre i 200i in 23?49 (-0.5), sfiorando la migliore prestazione italiana Under 18 che appartiene a Dalia Kaddari (23?45 nel 2018).migliora così il suo personale, diventando la quarta azzurra U20 di sempre e avvicinandosi al primato di categoria all’aperto dopo aver siglato il record italiano U20 indoor (23?72 questo ...

