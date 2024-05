Europei di Mountain Bike - Avondetto vince la gara del cross-country | Veramente contento

(Di domenica 12 maggio 2024) Cheile Gr?di?tei, 12 maggio 2024 – Tanta la pioggia scesa sul percorso dei Campionatidi. Ma l’Italia è riuscita a salire sul podio. Simoneconquista il titolo continentale nella specialità delmaschile. Si regala il successo più importante della sua carriera: “Ho fatto una bella partenza – ha commentato, come riporta federciclismo.it -, ero nel gruppetto che inseguiva. Ho provato ad attaccare, mi sono trovato da solo e ho continuato fino alla fine. Sonoe ringrazio lo staff per il grande lavoro fatto.” Avvolto dal fango e dalla fatica, l’Azzurro non ha mollato di un centimetro e ha registrato il tempo sul traguardo di 01:14:57. L’argento è andato al danese ...

