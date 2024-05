Juventus - il dato è TERRIFICANTE | paragone impietoso per i bianconeri

(Di domenica 12 maggio 2024) Ennesima gara sottotono per lache non va oltre il pareggio in casa contro la Salernitana per 1-1 Laha pareggiato 1-1 in casa contro la Salernitana grazie alla rete al 91esimo da parte di Rabiot, rispondendo così alla rete di Pierozzi. Un risultato tutt’altro che positivo come dimostrando i fischi. Nell’anno solare

Gli Ultras della Juventus non tiferanno più nelle ultime partite in casa di campionato. I gruppi principali della curva sud (Viking, Tradizione, Nab, Antichi Valori, Primo Novembre e Nord Est) bianconera hanno annunciato che non tiferanno più ...

Come sono andate le gare del primo turno di playoff di serie C? Solo in un caso è saltato il fattore campo, ed è accaduto proprio in una sfida tra due squadre del girone B. Il Rimini infatti ha sbancato Gubbio con una rete di Cernigoi (nella foto) ...

Juventus: Allegri, 'Con Atalanta sarà finale equilibrata' - juventus: Allegri, 'Con Atalanta sarà finale equilibrata' - "Con la Salernitana era una sfida più di aspetto psicologico, mercoledì a Roma sarà completamente diversa: mi aspetto una sfida equilibrata, contro l'Atalanta si dovrà sbagliare il meno possibile": co ...

Juventus, con la Salernitana ancora un pareggio, Mecca: 'Partita indegna' - juventus, con la Salernitana ancora un pareggio, Mecca: 'Partita indegna' - Si è da poco concluso per 1-1 il match tra juventus e Salernitana, una gara che aveva poco da dire per gli ospiti, già retrocessi matematicamente in Serie B, ma tanto da offrire per i padroni di casa.

Capuano: “Con questa Juve la finale di Coppa Italia non ha storia” - Capuano: “Con questa Juve la finale di Coppa Italia non ha storia” - Giovanni Capuano, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha commentato la brutta prestazione della juventus in casa contro la Salernitana. Ecco il suo tweet: Con questa #juventus la finale ...