Perché Sinner può diventare n 1 del ranking ATP anche senza giocare al Roland Garros | Djokovic e Medvedev…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024) Janniksta facendo i conti con un problema all’anca. Il tennista italiano deve affrontare la prima criticità fisica di una stagione che è stata trionfale nel primo quadrimestre: apoteosi agli Australian Open, sigillo al torneo ATP 500 di Rotterdam, affermazione al Masters 1000 di Miami, semifinali ai Masters 1000 di Indian Wells e Montecarlo. Il 22enne ha dichiarato che parteciperà al, secondo Slam dell’anno in programma dal 26 maggio al 9 giugno, soltanto se sarà in condizioni fisiche impeccabili.non giocando sulla terra rossa di Parigi, Jannikpotrebbenumero 1 del mondo. La combinazione è molto semplice: senon raggiungerà la finale e Medvedev non vincerà il torneo (ma in precedenza dovrebbe ...