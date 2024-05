Basket femminile - Battipaglia batte la Sanga Milano nella gara-1 dei playout di Serie A1 e si avvicina alla salvezza

(Di domenica 12 maggio 2024) L’O.ME.P.S.rispetta il fattore campo-1 deidellaA1 diedla! Le campane battono nettamente laper 76-55 grazie soprattutto ad un secondo quarto da 26-13 di parziale che ha indirizzato di fatto la partita. Per le milanesi ora l’impresa proibitiva di ribaltare la differenza canestri-2 in programma mercoledì 15 maggio in Lombardia. 13 punti equamente divisi tra Ferrari Calabro e Johnson tra le fila della PB63, con Urbaniak top scorer dicon 11 punti insieme a Susanna Toffali (10 punti). Avvio bruciante dicon due bombe ...

Serata di playoff per la Serie A1 femminile di Basket e serata di gara-2 per le semifinali. A provare a chiudere il discorso, dopo le vittorie in gara-1, la Reyer Venezia e Schio , mentre a puntare a portare la Serie a un altro atto erano Campobasso ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Venezia-Schio , sfida valida come gara-1 della finale playoff della Serie A1 femminile 2023 / 2024 di basket . Dopo aver dominato la stagione regolare, le due formazioni venete si ritrovano nella Serie ...

Basket, presentazione della Finale Nazionale Under 15 Femminile - basket, presentazione della Finale Nazionale Under 15 femminile - SAN VINCENZO - Questa sera (ore 19.00), al Palazzetto L. Giovani in Piazza Giovanni XXIII di San Vincenzo (LI), avrà luogo la cerimonia di presentazione della Finale Nazionale Under 15 femminile, even ...

Basket, la Virtus Cagliari si impone nella gara di andata degli spareggi per la A2 femminile contro la Fe.Ba. Civitanova - basket, la Virtus Cagliari si impone nella gara di andata degli spareggi per la A2 femminile contro la Fe.Ba. Civitanova - Una superlativa Virtus Cagliari si impone contro la Fe.Ba Civitanova per 74-55 nella gara di andata del primo turno di spareggi per la promozione in Serie A2 femminile di basket.