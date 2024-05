Quando si giocano i Mondiali di pallamano 2025? Date e programma | c’è finalmente l’Italia!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024) Dal 14 gennaio al 2 febbraiosi giocheranno idimaschile e, per la prima volta dopo 28 anni tra le 32 protagoniste ci sarà anche, che mancava alla rassegna iridata dal 1997: sarà la seconda presenza azzurra in 29 edizioni. La manifestazione si terrà in Croazia, Danimarca e Norvegia, qualificate in qualità di Paesi ospitanti, ai quali si sono aggiunte dagli Europei 2024 Francia, Germania e Svezia e, dalle qualificazioni completate quest’oggi, Islanda, Austria, Paesi Bassi, Slovenia, Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna, Ungheria, Italia, Polonia e Macedonia del Nord. Alle 17 squadre europee si aggiungeranno dall’Asia Bahrein, Giappone, Qatar e Kuwait, dall’Africa Algeria, Capo Verde, Egitto, Guinea e Tunisia, dal Sudamerica Argentina, Brasile, Cile, oltre alla wild card assegnata agli ...