(Di domenica 12 maggio 2024) È accaduto a Torino nel quartiere Mirafiori, ricoverato in ospedale in condizioni gravi undi 75 anni. Due persone invece sono state arrestate.

Ha esploso due colpi di pistola ferendo un ragazzo su un monopattino . Per questa vicenda la Polizia di Stato ha notificato l’ordinanza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma , ha accolto la richiesta della Direzione ...

Aveva Spara to in direzione di padre e figlia , 67 e 31 anni, mentre lo scorso 4 maggio uscivano da un bar del Gratosoglio. È stato fermato un cittadino albanese di 49 anni accusato di tentato omicidio , rapina aggravata e porto illegale di ...

Tenta di tenere la borsa che gli stavano rubando: uomo trascinato dall’auto dei ladri in corsa, è grave - tenta di tenere la borsa che gli stavano rubando: uomo trascinato dall’auto dei ladri in corsa, è grave - È rimasto aggrappato a un’auto in corsa ed è finito in ospedale in gravi condizioni un uomo di 75 anni a Torino, vittima di un tentativo di rapina. È accaduto tutto venerdì sera nel quartiere ...

9.1.1: Lone star anticipazioni puntata 12 maggio 2024/ Owen dovrà affrontare il suo doloroso passato - 9.1.1: Lone star anticipazioni puntata 12 maggio 2024/ Owen dovrà affrontare il suo doloroso passato - 9.1.1: Lone star anticipazioni puntata 12 maggio: Owen andrà a trovare il padre in fin di vita e dovrà rivivere ricordi molto dolorosi ...

Celebrity Hunted: i 5 film sui fuggitivi da vedere se stai amando la serie su Prime Video - Celebrity Hunted: i 5 film sui fuggitivi da vedere se stai amando la serie su Prime Video - In occasione dell'uscita della quarta stagione di Celebrity Hunted, scopriamo i 5 film sui fuggitivi da vedere assolutamente ...