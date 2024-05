ATP Roma 2024 - Novak Djokovic | Mi sentivo come se un giocatore diverso fosse entrato nei miei panni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024) Il numero 1 del seeding e del mondo, il serbo, è stato sconfitto nel terzo turno del tabellone di singolare maschile degli Internazionali d’Italiadi tennis: a batterlo è stato quest’oggi il cileno Alejandro Tabilo, testa di serie numero 29, vittorioso per 6-2 6-3 in appena un’ora ed otto minuti. In conferenza stampaha esordito: “Congratulazioni al mio avversario, è la prima volta che lo affronto. Grande, davvero di qualità. A dire il vero non sono riuscito a trovare un buon feeling in campo nel colpire la palla, ero completamente fuori dal match“. Diverse le sensazioni rispetto all’allenamento di ieri: “In allenamento era, ieri mi sono allenato facilmente. Oggi, sotto forte stress, è stato piuttosto brutto in termini di equilibrio. ...