Agricoltori controcorrente - quelli che si battono contro il cambiamento climatico | Le politiche green Ue? Necessarie – Le interviste

(Di domenica 12 maggio 2024) Maggio 2018. Ilstenta a raggiungere le prime pagine dei giornali, nessuno sa ancora chi sia Greta Thunberg e a parlare diDeal c’è solo qualche sparuto gruppo di ambientalisti. Eppure, c’è già chi sente sulla propria pelle gli effetti del clima che cambia ed è costretto a farci i conti tutti i giorni. È il caso di Giorgio Elter, un agricoltore di Cogne, in Valle d’Aosta, che si unisce in una causa collettival’Unione europea, accusata di non impegnarsi abbastanza per mitigare i cambiamenti climatici. Sono passati quasi sei anni da quel momento e di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia: l’onda verde dei Fridays for Future, gli allarmi (in larga parte inascoltati) degli scienziati dell’Ipcc, ma anche la nascita delDeal, quel pacchetto di leggi per ...