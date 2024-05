Violentata da due adolescenti - la denuncia di una 12enne

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 12 maggio 2024) AGI - Una dodicenne hato di aver subito una violenza sessuale da parte di due ragazzi poco più grandi di 15 e 16 anni: i fatti risalirebbero ai primi di maggio e la minorenne si è presentata sabato mattina insieme ai familiari al pronto soccorso pediatrico del Policlinico di Modena, dove una visita medica ha confermato l'abuso, ha riferito 'Modena in diretta'. Il referto dei medici Policlinico è stato inviato alla procura di Modena. La violenza sarebbe avvenuta a casa della, che aveva invitato un'amica e altri due ragazzi di qualche anno più grandi, ma comunque minorenni. I medici dell'ospedale hanno avvertito le forze dell'ordine e la ragazza è stata inserita nel percorso di sostegno psicologico previsti in questi casi. Domani la ragazza dovrebbe essere ascoltata in Questura a Modena in forma protetta e alla presenza di uno psicologo.